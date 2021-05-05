Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

Від початку доби зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці операції Об’єднаних у Facebook.

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Зокрема, поблизу Водяного окупанти 4 рази відкривали вогонь з артилерійських установок 152 та 122 калібрів, мінометів 120 калібру та гранатометів різних систем.

Неподалік селища Новоолександрівка вони вели вогонь із мінометів 82-го калібру, а біля Новозванівки - ще й з протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів.

У районі Новомихайлівки збройні формування РФ двічі здійснили обстріл зі стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Майорськ, Причепилівка та Гнутове вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних сил України немає", - повідомили у штабі ООС.

Про дії збройних формувань Російської Федерації було повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

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Автор: Тетяна Поляковська