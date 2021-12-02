Окрім того, вони дистанційно мінували околиці Мар'їнки, внаслідок чого поранено мирного жителя.

Минулої доби, 1 грудня, бойовики вбили на Донбасі одного українського військового.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям. Командування та особовий склад Об'єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя, який загинув за Україну. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в ранковому зведенні українських військових щодо ситуації в районі проведення операції Об'єднаних сил станом на 7:00 2 грудня.

Окрім того, бойовики дистанційно мінували мінами ПОМ-2 околиці населеного пункту Мар'їнка, внаслідок чого дістала поранення цивільна особа.

Читайте такожЗеленський в Раді нагородив десятки українців та надав звання Героя (фоторепортаж)Загалом за добу з боку російсько-окупаційних військ штаб ООС зафіксував чотири порушення режиму припинення вогню, одне з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У районі Шумів російські найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 120 мм, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. А в бік Новотроїцького бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

Станом на 7:00 ранку 2 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ українські бійці не зафіксували.

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не поверне Донбас та не зупинить війну без прямого діалогу з РФ.

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Автор: Катерина Комолова