За словами президента, Україна завжди боротиметься за свої землі.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не поверне Донбас та не зупинить війну на Донбасі без прямого діалогу з РФ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент заявив у своєму щорічному посланні до парламенту про внутрішнє та зовнішнє становище України.

"Вперше за 30 років повністю проголосовано земельну реформу. Вперше за 30 років ми починаємо повномасштабне облаштування державного кордону по всьому його периметру. Нарешті ми ухвалили Закон "Про територіальну оборону", ми затвердили Стратегію деокупації Криму. Ми вперше за 30 років розпочали системну боротьбу з олігархами. Хтось скаже: правильно говорити не "з, а проти олігархів". А я скажу: правильно не говорити, а робити", - зазначив Зеленський.

Глава держави висловив впевненість, що Україна в цій боротьбі переможе.

Він додав, що не хоче закінчувати виступ розмовою про олігархів.

"Вісім років триває війна на Донбасі. Вісім років, як Росія анексувала Крим. Я не боюся сказати про це росіянам. Саме тому водночас я не боюся прямої розмови з ними. Ми знаємо, хто з європейських країн нас підтримує, а хто з європейських країн вдає, що нас підтримує. Але вісім років поспіль боїмося зізнатися самі собі: ми не зупинимо війну без прямих перемовин з РФ. Сьогодні це визнали наші зовнішні партнери. Сьогодні вони підтримують нас у цьому", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що Україна діє не для міжнародних партнерів, а тому, що це потрібно їй.

"І давайте поставимо в цьому питанні крапку. Просто й чесно. І зрозуміємо: всі ми не повернемо Донбас без прямого діалогу з РФ. Тож, або давайте робити це. Або давайте не робити вигляд, що ми хочемо дійсно повернути всі свої території. Вирішувати нам", - підкреслив він.

За словами Зеленського, Україна завжди боротиметься за свої землі.

Він упевнений, що Україна в цій боротьбі переможе.

"І давайте зробимо це разом. І політики, і бізнесмени. Попри колір цих політиків і на калібр цих бізнесменів. А зробимо це разом як громадяни України. Вирішувати нам. А Україні - слава! Слава Україні", - завершив президент свою промову.

Читайте такожГончаренка не пустили в Раду з лайливим QR-кодом для Зеленського (відео)Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський у Верховній Раді виступив з посланням про внутрішнє і зовнішнє становище України.

Депутати зустріли його вихід до трибуни оплесками.

На засіданні парламенту були присутні, зокрема, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та члени уряду, а також представники громадськості, серед яких - родичі загиблих захисників України.

Депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять Героїв, які загинули у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої країни.

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Автор: Антоніна Доломанжи