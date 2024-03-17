Британці також впевнені, що варто зосередитися на ударах по Криму та атаках у Чорному морі.

Британські топ-чиновники у сфері оборони радять вищому керівництву і військовим командувачам України утриматися від планування та реалізації нових наступів на фронті. Натомість варто сконцентруватися на побудові стратегії оборони.

Як йдеться у матеріалі The Sunday Times, таку пораду дали міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс і командувач британської армії Тоні Радакін під час візиту в Україну. Про це британський міністр та топ-військовий говорили на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, міністром оборони Рустемом Умєровим, а також головнокомандувачем Олександром Сирським.

Як пише видання, Радакін стурбований, що Сирський може занадто зациклитися на сухопутних боях. Натомість британський командувач намагається сформувати стратегію України відповідно до західної військової доктрини і необхідності наступати на суші, в повітрі і на морі.

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Під час переговорів у Маріїнському палаці Шаппс і Радакін порадили українському військово-політичному керівництву відмовитись від планів щодо наступу.

"Британія радить утримувати лінію на північному та східному фронтах і, якщо необхідно, відступити на більш сприятливу місцевість, де, як сподіваються, оборонні лінії зможуть утримати росіян. Це дозволить українцям зосередити свої зусилля на Чорному морі та Криму, де за останні півроку їхні війська за допомогою західних ракет великої дальності завдали значних ударів", - пише видання.

Джерела розкрили, що Зеленський був дуже зацікавлений, перебував у доброму гуморі та був відкритим до британських пропозицій.

Як нагадує видання, вперше з часів Кримської війни Росія не може вільно діяти у чорноморському регіоні. Україна досягла значних успіхів у Чорному морі, потопивши важливі російські кораблі. Радакін переконаний, що саме в ударах по Криму і флоту РФ лежить ключ до успіху України у 2024 році, і що атаки по Криму і знищення російських військових кораблів, зокрема підводних човнів, потрапляють у саме серце "російської ментальності".

"Путін знає, що він втрачає Крим, що він втрачає Чорне море. Протягом майже 200 років Чорноморський флот мав можливість проводити навчання в Чорному морі. Наразі в Чорному морі немає жодного військового корабля. Це дає нам уявлення про масштаб українського успіху в Криму", – сказав Шаппс.

Новини фронту - що відомо сьогодні

Російські окупаційні війська навесні продовжать спроби локальних атак і спробують підготуватися до нового наступу цього літа.

Як повідомляє ISW, вирішальну роль у здатності Сил оборони утримувати свої позиції та відбивати нові атаки противника у найближчі місяці відіграє надання допомоги Заходу у сфері безпеки.

Аналітики переконані, що загарбники спробують зберегти темпи своїх наступальних операцій по всій лінії фронту, щоб не давати ЗСУ стабілізувати свої оборонні лінії.

На Авдіївському напрямку останніми днями російські окупанти почали використовувати броньовану техніку у складі взводів і навіть на рівні рот.

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