Буданов заявив, що в Україні створюється спецзагін безсмертних командувачів.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов прокоментував заяви пропагандистських ЗМІ РФ про його смерть.

У нього відповідні чутки викликали посмішку, пише видання Kyiv Post. Буданов пошуткував, що в Україні формується "загін безсмертних", які будуть переслідувати росіян у страшних снах.

"Зараз в Україні створюється спеціальний загін безсмертних командувачів – Валерій Залужний, я, Степан Бандера, Симон Петлюра, Іван Мазепа. Тому у росіян і їхніх пропагандистів ще буде дуже багато роботи в нервовій, істеричній обстановці. Загін безсмертних буде серед ночі приходити у сни до російських обивателів, які прагнули захопити Україну, і їх кошмарити", - сказав головний розвідник.

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Фейки РФ про високопоставлених українських військових

Нещодавно в РФ поширювали фейк про нібито загибель Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, але їм довелось різко замовчати, коли 25 травня з'явилось свіже відео із Залужним.

Також росіяни вже декілька раз заявляли, що вбили командувача Сил територіальної оборони Збройних сил України генерал-майора Ігоря Танцюру. За даними ЗМІ, на військового і справді вчинялося декілька замахів, але він живий.

Пізніше пропагандисти РФ запустили фейк про те, що Буданов нібито перебуває у німецькій клініці після "поранення" й навіть - "у комі". Пропагандисти для правдоподібності вигадали собі першоджерело, але нічого не вийшло, але "спалились", оскільки вказаної новини не існувало, а саме ЗМІ на всякий випадок написало спростування.

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