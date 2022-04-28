Боєць полку "Азов" повідомляє, що запеклі бої все ще вирують, і їх постійно бомблять.

Боєць полку "Азов" Паламар, що сховався на сталеливарному заводі в Маріуполі, заявив, що його війська будуть битися стільки, скільки буде потрібно, і закликав світових лідерів знайти спосіб врятувати мирних жителів і сотні військовослужбовців, які опинилися в пастці у Росії.

Про це 39-річний капітан Святослав Паламар, заступник командира українського полку "Азов", повідомив в інтерв'ю Reuters з металургійного заводу, який є останнім оплотом захисників портового міста.

Російські сили перетворили більшу частину Маріуполя на руїни навколо великого комплексу заводу і його підземних катакомб, де Паламар і українські бійці дають останній бій.

Президент Росії Володимир Путін, який заявив про свій контроль над містом минулого тижня, заявив, що завод слід закрити, щоб "жодна муха" не змогла втекти.

"Поки ми тут і тримаємо оборону... місто їм не належить", - сказав Паламар.

Він сказав, що запеклі бої все ще бушують, і їх постійно бомблять. У якийсь момент російські війська послали колону танків, бронетехніки і піхоти, але захисники знищили її. Він сказав, що тактика постійно змінювалася.

"Тактика (зараз) схожа на середньовічну облогу. Ми оточені, вони більше не кидають багато сил, щоб прорвати нашу лінію оборони. Вони завдають ударів з повітря", - сказав він.

"Звичайно, наші ресурси не безмежні, і з кожним днем інтенсивних боїв вони виснажуються. Ситуація складна, але ми будемо битися і битися стільки, скільки буде потрібно", - додав він.

Паламар відзначає, що у них понад 500 поранених бійців, деякі у важкому стані.

"У нас немає умов для їх лікування, для проведення дуже складних операцій... ліки під кінець, бинти, їжа і вода", - повідомляє Паламар.

"Ми приносимо їм (цивільним) їжу і перевіряємо їх здоров'я, але не можемо залишатися з ними зі зрозумілих причин: противник може влаштувати провокацію і сказати, що... ми прикривалися мирними жителями", - пояснює він.

За його словами, один бункер, в якому знаходилися мирні жителі, в тому числі діти, у вівторок піддався інтенсивному ракетному обстрілу, постраждали літні жінка і чоловік. Він також звинуватив Росію в нещирому заклику мирних жителів до евакуації, продовжуючи при цьому обстрілювати цей район. Він закликав міжнародні організації, такі як організація Об'єднаних Націй або Червоний Хрест, виступити гарантами негайного від'їзду цивільних осіб.

До складу українських сил в Маріуполі входять полк "Азов", нацгвардійці, інші бригади, морська піхота, сили морської безпеки, прикордонники і поліція. За його словами, серед бійців "Азова" на сталеливарному заводі були росіяни, болгари, кримські татари, греки, євреї, католики та інші.

Він сказав, що його головний посил світу — усвідомити загрозу з боку Росії і перестати проявляти м'якість по відношенню до Москви.

"Сподіваюся, світ тепер усвідомлює свою помилку... Все, що роблять наші солдати тут - не тільки в Маріуполі, а й на території України - ми переконані, що рятуємо не тільки Україну, а й Польщу, Литву, Латвію, Естонію, Молдову і Грузію", - сказав він.

Нагадаємо, тимчасово виконуючий обов'язки командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський ("Волинь") записав відеозвернення, в якому закликав застосувати до українських захисників і цивільних, заблокованих у Маріуполі, процедуру "екстракшен" за прикладом Дюнкеркської операції часів Другої світової війни.

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