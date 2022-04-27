Він нагадав, що під час операції з евакуації в 1940 році було врятовано понад 300 тисяч людей – британських, французьких і бельгійських військових, які опинилися в оточенні німецьких військ.

Тимчасово виконуючий обов'язки командира 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський ("Волина") записав відеозвернення, в якому закликав застосувати до українських захисників і цивільних, заблокованих у Маріуполі, процедуру "екстракшен" за прикладом Дюнкеркської операції часів Другої світової війни.

Відео розмішено в Тelegram екс-командира полку "Азов" і керівника Центрального штабу Нацкорпусу Максима Жоріна.

Волинський нагадав, що під час операції з евакуації в 1940 році було врятовано понад 300 тисяч людей – британських, французьких і бельгійських військових, які опинилися в оточенні німецьких військ.

"Сьогодні мій основний посил: врятуйте гарнізон "Маріуполь", проведіть щодо нас процедуру екстракшен. Люди тут просто загинуть. Поранені помруть, а живі в бою загинуть. Цивільні гинуть тут разом з нами – в бункерах, в багатоповерхівках, де їх просто розстрілюють... Місто практично стерте з лиця землі", - підкреслив Волинський.

За його інформацією, на території "Азовсталі" зараз є понад 600 поранених і їм дуже потрібна медична допомога. Також є цивільні поранені.

"З нами тут ще знаходяться цивільні люди. Їх тут сотні. Тут десятки дітей, тут багато людей з обмеженими можливостями, багато людей похилого віку. Ситуація дуже складна. Є проблеми величезні з водою, їжею, різноманітними припасами, не кажучи вже про боєприпаси і зброю... Я звертався до всіх світових лідерів, я звертався до дипломатів, до Папи Франциска, я кричав скільки міг, щоб нас почули і застосували до нас процедуру екстракшн", - сказав він, додавши, що дуже сподівається на допомогу.

Довідка УНІАН. Дюнкерська евакуація, кодова назва операція "Динамо" - військова операція з евакуації формувань британських, французьких і бельгійських військ, що опинилися притиснутими Вермахтом до Атлантичного узбережжя в ході битви за Дюнкерк на північному сході Французької Республіки.

Найбільша військово-рятувальна операція у світовій історії.

Тоді в районі Дюнкерка британські та французькі війська опинилися в оточенні німецької армії. Після особистого наказу Адольфа Гітлера зупинити наступ з оточення вдалося врятувати понад 300 тис. солдатів.

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