Жінка впевнена, що її чоловіка мобілізували в окупаційну армію незаконно.

Дружина бойовика "ДНР" розповідає, як уникнути війни в Україні. Вона радить дати хабар й тихо сидіти в Таганрозі Російської Федерації.

Про це йшла мова в перехоплення, який оприлюднило Головного управління розвідки Міноборони.

За словами жінки, її чоловіка мобілізували незаконно.

"Тебе взагалі не повинні були забирати. Тому, що у тебе і прописка, і паспорт - Російські. І з цим листом (щодо прописки - ред.) можна спокійно їхати, навіть "ДНРівський" не показувати. Хай їде, бо там буде ж... (біда - ред.), у нас тут, в Донецьку. Треба валити", - заявила дружина "ДНРівця".

При цьому вона радить заплатити 50-80 тисяч, щоб втекти з війни в Україні, і "сидіти в Таганрозі лапу смоктати на орендованій квартирі у Тані, ремонт робити".

Крім того, жінка розповіла, що 30 осіб з села Урожайне відправлять на передову в інше село, де немає ні світла, ні зв'язку, після чого будуть їх міняти кожні три або десять днів.

"Тільки скільки потім з цих 30 залишиться... В Інтернеті написали, що було 500 осіб. Там був такий Кіпіш! Там і "швидкі" викликали. Там вже військові за пістолети, за автомати хапаються. Баб вгамувати не можуть. Там Кіпіш, бійки", - додала жінка.

Як раніше повідомляв УНІАН, на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України Головне управління розвідки Міноборони опублікувало свіже радіоперехоплення. У перехопленій розмові окупант розповідає своїй знайомій про те, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.

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