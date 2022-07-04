У перехопленій розмові окупант розповідає своїй знайомій про те, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України Головне управління розвідки Міноборони опублікувало свіже радіоперехоплення.

У перехопленій розмові окупант розповідає своїй знайомій про те, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.

"31 бригаду здали. Не всю, а якусь роту. 76 людей привезли нещодавно. Здав свій же. Полковник Матьковський", - каже дівчина. Її співрозмовник відповідає, що це не поодинокий випадок, коли російські військові "зливають" інформацію.

"Це правда. Я потім спілкувалася з ФСбшником Самарським, мій знайомий. Він каже, так, це все правда. У нього на рахунку 17 мільйонів знайшли ", – каже дівчина.

Перехоплені розмови:

Раніше в СБУ опублікували перехоплення розмов, в яких російські окупанти обговорюють способи втекти з війни в Україні. Зокрема, загарбники розглядають варіанти імітації бойових поранень.

Згодом ЗМІ повідомили, щоб поповнити ряди своєї армії, Росія викрадає власних громадян. Так, троє росіян влаштувалися на роботу в компанію, що займається гірничодобувною, нафтовою і газовою промисловістю.

Російські загарбники відмовляються брати участь у прямих бойових зіткненнях з українськими воїнами.

15 червня в перехопленій телефонній розмові російський військовий розповів дружині, що військових ніхто не міняє і ротації практично немає.

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