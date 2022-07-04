Бійцям підрозділу "Ведмеді" загрожує смертна кара у так званій "ДНР".
Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила дружина командира загону "Ведмеді" Марина Кравцова.
За її словами, бійці підрозділу "Ведмеді" вивезені в невідомому напрямку.
"Доля мого чоловіка та інших бійців мені невідома. Ми не знаємо, де вони і який у них стан здоров’я. Але ми знаємо, що "їхня справа" вже передана до "суду" "ДНР", де їм буде інкримінована смертна кара. Закликаю світову спільноту відреагувати на це", - зазначила вона.
Вона також заявила, що висловлювання бійців на відео, оприлюднених у мережі, зроблені під тиском.
"Ми не маємо реагувати на ворожі провокації і маємо розуміти, що вустами наших хлопців говорить ворог", - додала Кравцова.
Раніше родичі захисників "Азовсталі" закликали працівників преси не турбувати звільнених з полону бійців всілякими питаннями з розряду "а чи не катували вас у полоні?".