Місцеперебування бійців невідоме, їхня справа передана до "суду" "ДНР".

Бійцям підрозділу "Ведмеді" загрожує смертна кара у так званій "ДНР".

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомила дружина командира загону "Ведмеді" Марина Кравцова.

За її словами, бійці підрозділу "Ведмеді" вивезені в невідомому напрямку.

"Доля мого чоловіка та інших бійців мені невідома. Ми не знаємо, де вони і який у них стан здоров’я. Але ми знаємо, що "їхня справа" вже передана до "суду" "ДНР", де їм буде інкримінована смертна кара. Закликаю світову спільноту відреагувати на це", - зазначила вона.

Вона також заявила, що висловлювання бійців на відео, оприлюднених у мережі, зроблені під тиском.

"Ми не маємо реагувати на ворожі провокації і маємо розуміти, що вустами наших хлопців говорить ворог", - додала Кравцова.

Раніше родичі захисників "Азовсталі" закликали працівників преси не турбувати звільнених з полону бійців всілякими питаннями з розряду "а чи не катували вас у полоні?".

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