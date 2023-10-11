ЗСУ продовжують вести контрнаступ, зазначив президент.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розв'язана Росією війна перебуває на завершальному етапі, і він "найважчий".

"Це остання частина війни. Це не її середина. Перший період - захоплення, потім зупинка наступу (військ РФ) і перехоплення ініціативи. Я думаю, що ми в останній частині. У нас багато побоювань, засобів, зброї, але ми в останній частині, найважчій", - сказав Зеленський в інтерв'ю Digi24.

Відповідаючи на питання про те, коли закінчиться війна, глава держави заявив, що, ймовірно, зараз ніхто не може назвати точну дату.

Відео дня

При цьому Зеленський зазначив, що вна цей час ЗСУ продовжують вести контрнаступ, звільняючи українські території:

"Я знаю, що ми йдемо у контрнаступ, що Росія піде з наших територій. Мені здається, я знаю, коли, але я теж не можу вам цього сказати".

Зеленський прибув до штаб-квартири НАТО у Брюсселі

Як писав УНІАН, вранці 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський прибув до штаб-квартири Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у Брюсселі.

Він повідомив, що цей візит матиме важливе значення для стійкості України прийдешньої зими.

Також 11 жовтня у Брюсселі відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України ("Рамштайн-16").

Вас також можуть зацікавити новини: