Ворог використовує під час атак піхоту і намагається залучати бронетехніку, зазначив офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади.

Триває повномасштабна війна в Україні. Російські окупанти так і не можуть охопити з флангів місто Часів Яр (Донецька область), тому їм доводиться більше доводиться штурмувати його все ж таки в лоб.

Супротивник використовує бронетехніку, піхоту, має перевагу в повітрі та постійно використовує керовані авіаційні бомби, розповів офіцер прес-служби 26 артилерійської бригади Збройних сил України ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков в ефірі телемарафону.

"Ворог не може охопити Часів Яр з флангів… Вони штурмують безпосередньо як і піхотою, окремими групами, це у них така тактика вже більш давня, так і намагаються залучати як танки, так і бойові броньовані машини… на сьогодні у нього ще в повітрі є перевага, і він постійно використовує", - поділився він.

Відео дня

Аналітики DeepState у четвер, 2 травня, оновили карту бойових дій, на якій видно, що росіяни намагаются здійснювати наступальні дії на Часів Яр з кількох напрямків.

Варто зазначити, що окупанти вже тривалий час намагаються наступати на Часів Яр і отримують гідну відсіч від захисників України.

Важливі новини України про війну - сьогодні це варто знати

Генштаб Збройних сил України вранці 2 травня повідомив, що упродовж минулої доби на фронті відбулося 121 бойове зіткнення. Зокрема, супротивники намагалися рухатися вперед і отримували "по зубах" від Сил оборони української держави на Бахмутському напрямку.

Росія зазнає величезних втрат на українській землі як у техніці, так і у живій силі. Загальні втрати ворога на 2 травня 2024 року становлять приблизно 470 870 загарбників. Крім того, "мінусовано" вже 7 332 російських танків та 14 096 бойових броньованих машин.

Вас також можуть зацікавити новини: