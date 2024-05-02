Супротивники упродовж доби втратили десятки одиниць техніки та озброєння.

За добу втрати Росії в Україні зросли ще не понад тисячу окупантів та перетнули психологічну позначку - тепер становлять понад 470 тисяч.

Ліквідовано упродовж доби 1 030 супротивників, повідомив "СтратКом ЗСУ" в Telegram. За його відомостями, загальні втрати ворога тепер становлять 470 870 осіб. Супротивники також втратили 8 одиниць спецтехніки, 49 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн та 23 дрони оперативно-тактичного рівня.

Крім того, "мінусовано" таке озброєння окупантів:

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4 засоби протиповітряної оборони

20 артилерійських систем.

Ще ліквідовано 29 ворожих бойових броньованих машин та 20 танків.

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Російські окупанти в Україні намагаються наступати на низці напрямків, у тому числі на Бахмутському та Авдіївському, отримують гідну відсіч від наших захисників та зазнають втрат у живій силі й техніці. Нагадаємо, загальні втрати ворога на 1 травня 2024 року становили приблизно 469 840 супротивників.

1 числа також стало відомо, що росіяни поновили наступ на Куп'янському напрямку. Очільник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін повідомив, що ситуація важка.

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