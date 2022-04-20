Речник Путіна заявив, що Україна нібито "не поспішає з відповіддю".

Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва передала Києву проект документа щодо миру "з чіткими формулюваннями".

Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости".

"Українській стороні в рамках переговорного процесу передано проект документа з чіткими формулюваннями. М'яч на боці Києва, Москва чекає на реакцію", – повідомив Пєсков.

За його словами, Україна нібито не поспішає із відповіддю.

"Їхня робота далеко не найкраща, вони не прагнуть інтенсифікувати процес", - додав речник російського диктатора.

Раніше радник голови Офісу президента, член української перемовної групи Михайло Подоляк визнав, що переговори з Росією фактично заморожені. Він не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих перемовин.

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