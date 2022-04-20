Прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Москва передала Києву проект документа щодо миру "з чіткими формулюваннями".
Про це повідомляє пропагандистське "РИА Новости".
"Українській стороні в рамках переговорного процесу передано проект документа з чіткими формулюваннями. М'яч на боці Києва, Москва чекає на реакцію", – повідомив Пєсков.
За його словами, Україна нібито не поспішає із відповіддю.
"Їхня робота далеко не найкраща, вони не прагнуть інтенсифікувати процес", - додав речник російського диктатора.
Раніше радник голови Офісу президента, член української перемовної групи Михайло Подоляк визнав, що переговори з Росією фактично заморожені. Він не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих перемовин.