Процес значно ускладнила облога Маріуполя, зазначає український перемовник.

Радник голови Офісу президента, член української перемовної групи Михайло Подоляк визнав, що переговори з Росією фактично заморожені. Він не зміг спрогнозувати, коли відбудеться наступний раунд прямих перемовин.

Про це повідомляє Reuters.

За словами Подоляка, облога Маріуполя зробила переговорний процес з Росією "ще більш складним". Зараз важко прогнозувати, коли будуть можливі наступні прямі мирні переговори.

"Очевидно, що на тлі маріупольської трагедії переговорний процес ще більше ускладнився", - заявив Подоляк.

Він зазначив, що Росія зробила серйозну ставку на другий етап війни, прагнучи зміцнити свої позиції на переговорах шляхом наступу на сході України.

Ситуація в Маріуполі: що відомо

Маріуполь із 1 березня перебуває в облозі, росіяни постійно обстрілюють його, намагаючись взяти місто під свій повний контроль.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі.

Він заявив, що знищення українських захисників у Маріуполі може поставити крапку в мирних переговорах із Росією.

17 квітня Генштаб повідомив, що армія РФ, імовірно, готується до проведення десантної морської операції в Маріуполі.

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