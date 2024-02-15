За останню добу Росія перетягнула через Керченську протоку понад 10 кораблів: 11 зайшли до Азовського моря (з них 3 рухались з протоки Босфор).
Ще 7 кораблів рухалися до Чорного моря, але протоку Босфор не перетинали. Про це прозвітували ВМС ЗСУ, фіксуючи ситуацію з кількістю ворожих ракетоносіїв у морі.
Станом на ранок 15 лютого, у чорноморській акваторії лишилися 3 ворожі кораблі (серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр"). Загальний залп ракет становить до 4 одиниць.
В Азовському морі знаходиться 1 ворожий корабель. У Середземному морі - 2 ворожі кораблі (серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет), додали військові.
Водночас Росія вимикає на своїх кораблях системи автоматичної ідентифікації (AIS), порушуючи Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі, кажуть у ВМС ЗСУ.
Росія атакувала ракетами Україну - є поранені
Сьогодні Росія вдарила по Україні ракетами "Калібр". Ворог підняв свої стратегічні бомбардувальники Ту-95МС рано вранці. Повітряна тривога була оголошена по всіх областях України. Зокрема, ППО працювала у Києві та Львівській області. У Львові гриміли звуки вибухів.
Пізніше голова Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що від ракетного удару постраждали два українці. Також є влучання в об'єкт інфраструктури.