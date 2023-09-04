Загиблих та поранених унаслідок удару немає.

Унаслідок чергової атаки російських окупантів було понівечено фермерське господарство та зіпсовано 1,5 тисячі тонн зерна у Дніпропетровській області, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

Ця атака трапилася на тлі переговорів президентів Росії Володимира Путіна та Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, на якій ішлося, зокрема і про роботу Чорноморської зернової ініціативи.

Так, Лисак зауважив, що сьогодні, 4 вересня, ворог спрямував свою артилерію на Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Унаслідок атаки сталося руйнування двох приватних будинків та інфраструктурного об’єкта. Також обірвана лінія електропередач.

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"Маємо й уточнену інформацію щодо вранішньої атаки БпЛА на область. Один з них влучив по Межівській громаді Синельниківського району. Там же впали уламки збитого "металобрухту". Понівечене фермерське господарство. Зіпсовані 1500 тонн зерна", - заявив голова ОВА.

Крім того, дрон-камікадзе влучив і по Нікополю. Також агресор з безпілотника скинув на місто боєприпас. У місті пошкоджень зазнав автомобіль.

Водночас голова ОВА повідомив, що унаслідок цих терористичних атак російських окупантів загиблих та поранених немає.

Війна в Україні - російські атаки на тлі зустрічі Ердогана і Путіна

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 4 вересня, російські загарбники атакували Дніпропетровщину безпілотниками, внаслідок чого сталося влучання по інфраструктурному об'єкту. Українські захисники знищили в небі над областю шість безпілотних літальних апаратів.

Також цього дня відбулася зустрічі Путіна та Ердогана. На прес-конференції після зустрічі російський диктатор заявив, що Ердоган під час переговорів не зміг переконати Кремль повернутися до зернової угоди, зірваною Росією в липні. Для відновлення експорту зерна з України Кремль вимагає виконання раніше поставлених умов.

Водночас Ердоган заявив, що Туреччина прагне відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи. Він зазначив, що Туреччина спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення дії зернової угоди. Турецький президент підкреслив, що для її відновлення "Україні, безумовно, необхідно пом'якшити свої підходи щодо спільних кроків з Росією".

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