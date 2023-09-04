Туреччина разом із Катаром візьме участь в російській піар-акції із поставками зерна в Африку.

Туреччина прагне відновити роботу Чорноморської зернової ініціативи. Попри те, що саме Росія вийшла із зернової угоди та почала бомбардувати зернову інфраструктуру України, для відновлення цієї угоди Київ має "пом’якшити підходи" щодо взаємодії із Росією.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на прес-конференції за підсумками переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним у Сочі.

За його словами, альтернативні зерновій угоді схеми експорту зерна з України не принесли "стійку, безпечну та постійну модель, засновану на співпраці між сторонами".

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Ердоган зазначив, що Туреччина спільно з ООН підготувала новий пакет пропозицій щодо відновлення дії зернової угоди. Турецький президент підкреслив, що для відновлення зернової угоди "Україні, безумовно, необхідно пом'якшити свої підходи щодо спільних кроків з Росією".

Ердоган також заявив, що Росія, Туреччина і Катар мають намір підтримати африканські країни, відправивши їм борошно. Крім того, турецький лідер підтримав ідею Путіна відправити 1 млн. тонн зерна до найбідніших країн.

Вихід Росії із зернової угоди

Як писав УНІАН, 17 липня добіг кінця термін дії зернової угоди. Росія відмовилася продовжувати участь у ній, посилаючись на те, що угода їй не вигідна.

Одразу після цього Росія почала систематично обстрілювати українську інфраструктуру, пов’язану з експортом зерна. Хоча ракетні та дронові удари припадали саме на зерносховища та зернові термінали у портах, країна-агресор брехливо пояснювала ці обстріли тим, що там буцімто виготовляють морські дрони-камікадзе.

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