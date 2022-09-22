Як запевнив начальник розвідки, "обмінний фонд" в України є, він досить великий і він зростає.

Процес підготовки вчорашнього обміну полоненими і його організація почалися ще до успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківщині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

У відповідь на запитання журналістів, чи вплинула на переговори ситуація на фронті, зокрема контрнаступ на Харківщині і захоплення російських командирів, він сказав, що успішний контрнаступ дає змогу поповнити обмінний фонд.

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За словами Буданова, "обмінний фонд є, він досить великий і він зростає".

"А от щодо саме цього обміну, то це не мало в принципі жодного відношення. З тієї причини, що процес щодо підготовки цього обміну і сама його організація почалися ще до згаданих подій", - сказав Буданов.

Водночас він додав, що безумовно, успішний контрнаступ, який відбувся на початку вересня на Харківщині, посилює позиції України.

Обмін полоненими 21 вересня: що відомо

21 вересня з російського полону повернули 215 захисників України.

Відомо, що 200 захисників обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" і кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука, який вже дав слідству всі можливі свідчення у справі про держраду. Також Україна обміняла ще 55 російських полонених.

При цьому обмін полоненими відбувався одразу у чотирьох країнах.

21 вересня з російського полону були звільнені п'ятеро командирів: командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко, заступник командира "Азова" Святослав "Калина" Пономар, старший офіцер "Азова" Олег Хоменко; командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Сергій "Волина" Волинський і командир 12-ї бригади Нацгвардії Денис Шлега.

Згодом стало відомо, що п'ятеро звільнених з полону українських командирів проживатимуть в Туреччині у комфортабельних умовах.