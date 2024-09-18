Експерт розповів про те, на що розраховує Путін, коли щоразу нагадує про свої "червоні лінії".

Президент РФ Володимир Путін укотре згадав про "червоні лінії", попередивши західних лідерів, що будь-яке рішення дозволити Україні використовувати далекобійні ракети по російській території означало б, що НАТО "перебуває у стані війни" з Росією, заявляє редактор у колонці для Atlantic Council Пітер Дікінсон.

Він зазначив, що в цих словах зберігається "очевидна проблема" погроз російського диктатора.

"Україна вже використовує згадані озброєння для ударів по окупованих регіонах, які Путін вважає російськими, і це не спровокувало жодної ескалації, не кажучи вже про війну між Росією і НАТО", - зазначив експерт. Відео дня

За його словами, вже з'являються ознаки того, що західні лідери готові переглянути свою позицію і дати Україні "зелене світло", незважаючи на путінські погрози.

Аналітик вважає, що Путін сподівається залякати лідерів країн НАТО, тоді як сам він усе ще не "адаптувався" до нових територіальних реалій, пропагованих його власною риторикою. Очільник Кремля, як згадує Дікінсон, говорив, що тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей "назавжди залишаться з Росією", але удари ЗСУ західними ракетами по окупантах у цих областях, як і по Криму, "не порушили червоні лінії".

У серпні 2024 року, як ідеться в матеріалі, українська армія "перетнула найчервонішу з усіх ліній", коли зайшла на територію Курської області.

"Тепер очевидно, що "червоні лінії" Путіна - це просто блеф, призначений для того, щоб налякати Захід та ізолювати Україну. За останні два з половиною роки його спроби нав'язати обмеження міжнародним супротивникам неодноразово викривалися і ставали дедалі більш відірваними від реальності війни. Ми підійшли до того моменту, коли останні "червоні лінії" Путіна прямо суперечать його власній пропаганді", - заявив Дікінсон.

"Червоні лінії" Путіна

Нагадаємо, раніше УНІАН повідомляв, що про удари вглиб Росії західною зброєю і про те, що про це думає Генсек НАТО. За його словами, Україні необхідно дати цей дозвіл, щоб у неї була можливість захистити себе - вдарити по аеродромах, артилерії та інших військових об'єктах.

Крім того, Росія може провести ядерні випробування, щоб залякати Захід. Експерти розповіли про кілька кроків, до яких може вдатися Путін, щоб нагадати всім про свої "червоні лінії".

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