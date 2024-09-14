Раніше Путін намагався і не зміг провести червоні лінії для Заходу, але тепер може перейти до дій.

Наразі на Заході тривають дискусію стосовно послаблення заборони для ЗСУ використовувати далекобійні ракети, які були надані союзниками, для ударів по РФ. Якщо ж партнери України все ж підуть на цей крок, правитель Росії може посилити свої погрози, зокрема, провести перші за десятиліття ядерні випробування.

Reuters поспілкувався з кількома експертами, щоб дізнатись, до яких кроків може вдатись Путін на тлі напруженості, яка переходить у нову небезпечну фазу.

Ядерні випробування

Ульріх Куен, експерт зі зброї в Інституті дослідження проблем миру та політики безпеки в Гамбурзі, вважає, що Путін може надіслати якийсь ядерний сигнал - наприклад, випробування ядерної зброї, щоб залякати Захід.

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"Це було б драматичною ескалацією конфлікту. Питання в тому, які стріли пан Путін залишив пускати, якщо Захід продовжує продовжувати, окрім фактичного ядерного використання?", - зазначає експерт.

Росія не проводила випробування ядерної зброї з 1990 року, а тому ядерний вибух означав би початок більш небезпечної ери. Як пояснює Куен, Путін може відчути, що його вважають слабким через посилення підтримки України НАТО.

"Ядерні випробування були б новим. Я б не виключав цього, і це відповідало б тому, що Росія порушила низку міжнародних домовленостей щодо безпеки, які вона підписала протягом десятиліть протягом останніх кількох років", – додав експерт.

Герхард Манготт, фахівець з безпеки Інсбрукського університету в Австрії, також вважає можливою, хоча а малоймовірною, "ядерну" реакцію правителя РФ.

"Росіяни можуть провести ядерне випробування. Вони зробили всі необхідні приготування. Вони можуть підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, щоб продемонструвати, що (вони) мають на увазі, коли кажуть, що ми врешті-решт вдамося до ядерної зброї", - каже Манготт.

Колишній радник Кремля Сергій Марков припускає, що Москва може звинуватити Лондо у прямій збройній агресії. Після цього буде закрите британське посольство в РФ і відкликання російських дипломатів. На думку Маркова, далі РФ може завдати ударів по британських безпілотниках і військових літаках поблизу Росії, наприклад, над Чорним морем, і, можливо, запустить ракети по літаках F-16 зі Storm Shadows на базах у Румунії та Польщі.

У видання додають, що раніше Путін намагався і не зміг провести червоні лінії для Заходу. Однак попередження щодо ракет далекого радіусу дії може стати поштовхом до дій.

Удари по Україні

Крім бряцання ядерною зброєю або ударів по британських активах, більш ймовірним є посилення атак на українську цивільну інфраструктуру.

На думку експертів, скоріш за все Київ візьме на себе основний тягар військової відповіді Росії на послаблення обмежень на ракети.

Іншим варіантом для Росії було б посилення "гібридних" дій, таких як саботаж у Європі або втручання у виборчу кампанію в США, додає Куен. Манготт зазначив, що небезпека для Заходу полягає в тому, що він не знає, де насправді проходять червоні лінії Путіна.

"Дозвіл Україні використовувати західну зброю за допомогою західних супутникових знімків (і) західних військових радників є чимось, що дуже сильно зазіхає на життєво важливі інтереси Росії. Тому я думаю, що ті (люди) помиляються, хто каже: "Нічого не станеться, давайте просто зробимо це", — сказав він.

Дозвіл на використання далекобійних ракет

The Times вважає, що удари вглиб Росії можуть змінити війну.

Bloomberg зазначав, що США просили Україну детально описати план щодо застосування далекобійних ракет.

Джерела The Guardian стверджують, що США та Британія дозволили удари по Росії, але не поспішають про це оголошувати.

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