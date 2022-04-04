Мер Маріуполя повідомив, що наразі Ірина Верещук займається їх визволенням.

Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста, які їхали до Маріуполя, затримані російськими окупантами.

Про це повідомив мер Маріуполя Вадим Бойченко на брифінгу.

"Сьогодні маємо таку сумну звістку, що вчора Міжнародний Червоний Хрест відправився до міста Маріуполя. Вони доїхали до міста Мангуш, і зараз займаємось їх рятуванням", - зазначив Бойченко.

Бойченко розповів, що представники МКЧХ були заарештовані й сьогодні Ірина Верещук (віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції окупованих територій України Верещук - УНІАН) займається особисто тим, щоб їх визволити і щоб вони потрапили на підконтрольну частину України.

1 квітня УНІАН повідомляв, що Червоний Хрест не зміг дістатися Маріуполя і там продовжує стояти проблема відсутності харчування та продовольства.

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