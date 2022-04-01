Для всіх, хто ще знаходиться в Маріуполі, однією з найбільш нагальних проблем є харчування.

Для тих жителів Маріуполя, які ще залишаються в місті, найбільш нагальною проблемою залишається харчування.

Про це повідомив Сергій Орлов, заступник мера Маріуполя. Про ситуацію в обложеному місті він розповів у коментарі CNN.

"Місто повністю зруйноване. Місто як руїни ... ми засмучені не через інфраструктуру, а через людей. Ми не знаємо, як допомогти нашим громадянам, які страждають в місті", — сказав він в інтерв'ю кореспонденту CNN. "Росія не дозволяє вирішити будь-яке гуманітарне питання, передати будь-яку гуманітарну допомогу і провести евакуацію наших громадян на багато днів".

Що стосується тих, хто все ще знаходиться в Маріуполі, то однією з найбільш нагальних проблем є харчування, сказав Орлов, оскільки групи допомоги, в тому числі Червоний Хрест, щосили намагалися дістатися до міста з продовольством і припасами.

Однак, група Міжнародного Комітету Червоного Хреста (МКЧХ), що вирушає до Маріуполя, заявила в п'ятницю, що їм не вдалося дістатися до обложеного міста, щоб забезпечити безпечний прохід мирних жителів. Команда планує знову спробувати здійснити поїздку в обложене місто в суботу.

"Я навіть не можу описати словами, як виглядає життя в Маріуполі", — сказав Орлов. Громадяни "не можуть їсти..., як прийнято, три страви на день, вони їдять три страви на тиждень. Отже, ми їмо в понеділок, вівторок і п'ятницю. Ми навіть не можемо їсти багато".

За оцінками влади, понад 100 000 жителів все ще знаходяться в місті, і всі вони ховаються в надії залишитися в безпеці. За словами чиновника, громадяни живуть "як миші".

"Всі вони живуть під землею в притулках, бомбосховищах, в деяких приміщеннях внизу, щоб була можливість вижити, не загинути від авіаударів, від ракет, від обстрілів", — сказав Орлов.

Нагадаємо, названа сума, яка знадобиться для відновлення Маріуполя. Це попередня мінімальна оцінка, яка буде уточнена в процесі фіксації руйнувань, нанесених агресією РФ.

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