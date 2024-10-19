За словами віце-прем'єрки, це війна за саме існування держави і вона не може "перейти в нормальність".

Війна в Україні триває і, можливо, триватиме ще достатньо довго, але вона не може бути заморожена. Про це, відповідаючи на питання журналістки Наталії Мосейчук щодо необхідності "передишки" у війні, сказала віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України – міністерка юстиції Ольга Стефанішина.

За її словами, це війна за саме існування держави і вона не може "перейти в нормальність, в якій Європа живе в війні".

"Тому я думаю, що з часом і союзники теж мобілізуються з тим, щоб підтримати Україну на шляху до завершення (війни - УНІАН), - зазначила міністерка.

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Вона підкреслила, що ця війна є екзистенційною.

"І чим далі триває війна, і чим, скажімо так, активніше в Україні прогресує оцей наратив про цю школу замороження війни, тим більше створюється простору для того, щоб Росія об'єднувала навколо себе інших ідеологічних союзників, тому що цим створюється поле для того, щоб вони демонстрували, що війна має бути, війна є ефективною, війна сприяє досягненню автократичних інтересів інших країн, їх ідеологічних союзників", - підкреслила Стефанішина.

Вона також ствердно відповіла на запитання, чи готова до ймовірних переговорів з російською делегацією на чолі, наприклад, з главою МЗС РФ Лавровим:

"Я професійний переговірник, і для мене це буде абсолютно нормальна робоча обстановка. Особливо враховуючи те, що мова буде йти про перемогу моєї країни. Тому мені абсолютно ніяк не резонує, хто буде сидіти навпроти".

"Замороження" війни в Україні - останні новини

Для України "заморозка" війни була б стратегічним виграшем. Таку думку висловив командир 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" полковник Ігор Оболєнський. За його словами, активна фаза війни триватиме до того часу поки ворога не вдасться зупинити на фронті.

Як сказав військовий, перемога для нього особисто наступить тоді, коли противник буде боятися українців так, що для нього іти на поле бою буде рівнозначне смерті.

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