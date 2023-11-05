Відновлювати цей корабель не було сенсу, вважає спікер Військово-морських сил української держави.

Речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук не виключає, що росіяни розберуть свій великий десантний корабель "Мінськ" на запчастини.

Про це речник сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо подальшої долі "Мінська" і того, що він начебто пішов на запчастини. Плетенчук зауважив, що відразу після удару у ВМС висловили думку, що "Мінськ" відновленню не підлягає. Він додав, що в цьому немає сенсу насамперед з фінансової точки зору, адже корабель був достатньо старий та часто експлуатувався.

"Відновлювати цю одиницю просто не мало сенсу. І скоріш за все, росіяни так само це чудово розуміють. І так, я можу повірити у версію, що він буде розібраний саме на запчастини. Якщо вони взагалі там залишилися", - сказав речник.

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Він зазначив, що "Мінськ" - це типовий проект. "Таких кораблів у них ще не один. І відповідно, вони можуть використовувати деякі з нього елементи. Особливо, враховуючи те, що деякі з цих кораблів так само перебувають у ремонті", - зауважив Плетенчук.

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Як повідомляв УНІАН, в ніч на 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі (Крим) пролунали кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що українські бійці атакували судноремонтний завод, в доці якого знаходилися, зокрема, ВДК "Мінськ" та підводний човен класу KILO "Ростов-на-Дону".

Тоді російські окупанти заявляли, що планують відновити пошкоджений "Мінськ", використовуючи для цього "агрегати і системи" з "колишнього корабля" ВМС України.

Супутникові знімки, опубліковані на початку листопада дослідником OSINT MT Anderson в Х, свідчать про те, що російська влада розібрала "Мінськ" на запчастини, що є додатковим доказом того, що він пошкоджений і не підлягає відновленню.

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