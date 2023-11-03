Супутникові знімки показують, що "Мінськ" розібрали на запчастини.

Російський десантний корабель "Мінськ", який був фактично знищений після удару української ракети 13 вересня по судноремонтному заводу в Севастополі, був остаточно демонтований.

Супутникові знімки, опубліковані дослідником OSINT MT Anderson в X (Twitter), показують, що російська влада з тих пір розібрала "Мінськ" на запчастини, що є додатковим доказом того, що він пошкоджений і не підлягає відновленню.

"Вид в надвисокій роздільній здатності на сухі доки навколо Севастополя. Розібраний "Мінськ" вийшов з сухого доку і стоїть на приколі трохи північніше. Ростов-на-Дону (KILO) поки знаходиться в сухому доці", - написав аналітик у четвер.

Відео дня

Що сталося з ВДК "Мінськ"

Як писав УНІАН, на 13 вересня в тимчасово окупованому Севастополі пролунали кілька вибухів. Пізніше стало відомо, що українські бійці атакували судноремонтний завод, в доці якого, зокрема, знаходився великий десантний корабель "Мінськ", а також підводний човен класу KILO "Ростов-на-Дону".

Тоді окупанти заявляли, що планують відновити пошкоджений"Мінськ", використовуючи для цього "агрегати і системи" з "колишнього корабля" ВМС України.

Аналітики відзначали, що для цього вони могли використовувати аналогічний за характеристиками український корабель "Костянтин Ольшанський", проте вказували на те, що з урахуванням стану "Мінська" його відновлення навряд чи можливе.

Вас також можуть зацікавити новини: