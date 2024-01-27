Мова йде про ліцензування, що не передбачає запровадження квоти по обсягу.

У Мінагрополітики підтвердили, що почали технічні переговори з Польщею щодо експортних ліцензій, зокрема, країни обмінялись на технічному рівні. Це дозволить послабити обмеження на експорт української агропродукції, заявив заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що ліцензування не передбачає запровадження квоти по обсягу. Йдеться про те, що експортер подає заявку до Мінекономіки, а вона передається до Мінагрополітики, яке отримує погодження від Польщі. Після такого погодження видається ліцензія. Це означає, що сусідня країна зможе прослідковувати об’єми експорту і контрагентів.

"Ліцензування без квот є досить поширеним інструментом. Тому, якщо ми говоримо про заміну існуючого ембарго, яке наразі діє зі сторони Польщі, то ліцензування – це позитивний крок до лібералізації торгівлі. Воно дозволить певні обсяги після проходження певної процедури торгувати. У порівнянні з поточною ситуацією, це був би позитивний крок для налаштування взаємної торгівлі", – зазначив Висоцький.

Відео дня

Він додав, що в приклад Польщі наводять позитивний досвід співпраці з Румунією і Болгарією, які ще у вересні минулого року запроваджували ембарго, але потім погодились на процес ліцензування.

Заступний міністра нагадав, що після того, як у вересні 2023 року Єврокомісія скасувала обмеження на ввезення чотирьох культур – пшениці, ріпаку, соняшнику та кукурудзи – до п’яти країн, зокрема Польщі, Варшава ввела власні обмеження. Ще тоді Україна запропонували альтернативний варіант – ліцензування експорту.

Обмеження експорт української аграрки

Раніше УНІАН писав, що Україна та Польща запланували технічні переговори щодо експортних ліцензій на українську агропродукцію. Проте це не означає скасування ембарго.

В січні 2024 року Болгарія, Польща, Угорщина, Румунія та Словаччина закликали Європейську комісію "захистити європейських фермерів" та запровадити імпортне мито на українське зерно.

Вас також можуть зацікавити новини: