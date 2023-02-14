Він зазначив, що росіяни не приймали розумних рішень на полі бою.

У Білому домі вважають, що Росії за рік не вдалося вирішити проблеми в своїй армії.

Про це розповів координатор Ради національної безпеки Білого дому зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі на брифінгу, відповідаючи на запитання журналіста, чи змінилося щось у прийнятті рішень Кремлем. Він сказав, що не обізнаний про кремлівські процеси прийняття рішень.

"Ясно, що пан Путін не приймає хороших рішень. Не повинен був вторгатися в першу чергу. Це країна, яка не представляла загрози ні для кого, не кажучи вже про Росію", - сказав він.

Відео дня

Кірбі підкреслив, що ні російський президент, ні російські військовослужбовці не приймали розумних рішень на полі бою.

"Вони все ще страждають від тих самих проблем, що й рік тому: логістика, забезпечення, інтеграція спільних вогнів, персонал, згуртованість підрозділів. Я міг би продовжувати і продовжувати. Російська армія все ще бореться з цим. Вони не подолали ці проблеми. І це підтверджується тим, що він, знаєте, продовжує міняти генералів, як я міняю шкарпетки", - додав він.

Втрати армії РФ в Україні

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 138340 військовослужбовців.

У моніторинговій групі Oryx підрахували, що з 24 лютого окупанти втратили в Україні 1688 танків. 544 з них вдалося захопити українським військовослужбовцям.

Раніше повідомлялося, що в наступі на Вугледарському напрямку підрозділи РФ втратили до 60% своєї боєздатності.

Вас також можуть зацікавити новини: