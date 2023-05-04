За місяць ця кількість зросла на 10%.

Попри заборони на сайті по здачі в український полон зафіксували 32 мільйони відвідувань з Росії.

Про це повідомив на брифінгу спікер державного проекту здачі в полон російських та білоруських військових "Хочу жити" Віталій Матвієнко. "За квітень кількість звернень в нас зросла в порівняні з березнем 2023 року на 10% і становить 3200 звернень", – повідомив він.

При цьому він додав, що загалом за час існування проекту вони отримали понад 16 тисяч звернень, а сайт відвідало більше 36 мільйонів відвідувачів, з них 32 млн з території РФ.

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Керівник проектів Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Скоцик зазначив, що це велика цифра, оскільки "Роскомнадзор" веде цілеспрямовану боротьбу з сайтом "Хочу жить".

"На сьогодні кількість доменів, які заблоковані "Роскомнадзором" перевищує 150. Раз в два в три дні робимо новий домен, щоб росіяни могли ознайомитися з цим проектом", - наголосив він.

Проект "Хочу жити": як здатися у полон

Як відомо, в Україні існує держпроект "Хочу жити", завдяки якому російські військовослужбовці можуть здатися в полон ЗСУ. На сайті доступна для бажаючих здатися, а також поради по уникненню мобілізації.

Восени стало відомо, що у Росії заблокували сайт проекту "Хочу жити".

Взимку Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив покрокову відеоінструкцію для здачі в полон, в тому числі за допомогою дрона.

Єдиний центр прийому звернень щодо здачі в полон "Хочу жити": Telegram та WhatsApp +380 95 68 86 888; +380 93 68 86 888; +380 97 68 86 888

Для дзвінків: +380 44 35 08 917, 688 (тільки з українських номерів)

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