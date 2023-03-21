Вони відзначили великі втрати російських військ.

У Росії триває прихована мобілізація, але моральний стан мобілізованих військових знаходиться на низькому рівні.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов в ефірі інформаційного телемарафону. "Якщо говорити про ситуацію у війську, то той факт, що прихована мобілізація в Росії триває і ведеться підготовка до подальших мобілізаційних заходів, свідчить про те, що навіть проведеної мобілізації недостатньо, армія не є ефективною, не є забезпеченою належним чином, навченою, і про це говорять величезні втрати на полі бою", - заявив він.

Він додав, що у розвідки є велика кількість аудіоперехоплень російських окупантів з передової, які свідчать про низький моральний стан. Юсов зазначив, що оприлюднюється лише частина з них.

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"Вони бачать роботу своїх же "загороджувальних загонів", бачать некомпетентність свого командування і вони бачать величезні втрати людей навколо себе. Ні про які ідейні складові чи довіру пропаганді Соловйова і Скабєєвої мова точно не йде", - сказав представник ГУР, додавши, що більшість з них намагалися б втекти, якби не загороджувальні загони.

Мобілізація в Росії - останні новини

Нагадаємо, що у вересні 2022 року Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Вже у листопаді він заявив, що її нібито завершено.

Наприкінці січня цього року прес-секретар російського президента Пєсков заявив, що часткова мобілізація діє, оскільки охоплює не тільки військову службу, а й заходи, необхідні для забезпечення завдань військового апарату.

Російський правозахисник Павло Чиков нещодавно повідомив, що як мінімум в 35 регіонах почали активно розсилати повістки.

За даними ЗМІ, російське командування планує набрати в армію ще 400 тисяч контрактників.

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