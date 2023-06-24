На півдні та у центрі нашої держави є ракетна небезпека, попередили у ЗСУ.

Після масштабної нічної повітряної тривоги у суботу вранці, 24 червня, влада знову оголосила про те, що у більшості областей є загроза з повітря. Зокрема, повітряна тривога оголошена у Київській, Чернігівській, Житомирській, Херсонській, Донецькій, Миколаївській, Запорізькій та Одеській областях.

Є ракетна небезпека на півдні та у центральних областях, повідомили Повітряні сили Збройних сил України. "Донецька область - загроза застосування балістичного озброєння!" - йдеться у повідомленні.

У ЗСУ підкреслили, що мешканцям Одеської області необхідно бути в укриттях.

Відео дня

Ракетний удар по Україні сьогодні вночі - що повідомлялося

У ніч на 24 червня росіяни запустили по українській території зі стратегічної авіації ракети повітряного базування Х-101/555. У повітряному просторі навколо Києва знайшли та ліквідували понад 20 ракет.

У Соломʼянському районі унаслідок падіння уламків на кількох поверхав 24-поверхового будинку є руйнування, виникла пожежа, стало відомо про двох постраждалих.

Вас також можуть зацікавити новини: