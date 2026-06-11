Удар по Чонгарському мосту зірвав логістику окупантів, пошкодження критичні, - командир

За словами військового, від моменту рішення щодо удару до виконання пройшло шість годин.

На тимчасово окупованій території Херсонської області Чонгарський міст зазнав суттєвих пошкоджень та наразі повністю унеможливлює рух транспорту. Після атак загарбники мають змінювати логістику та шукати нові маршрути постачання через Крим, проте і вони перебувають під контролем українських захисників. Про це заявив командир Першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро (Перун) Філатов в ефірі "Суспільне Студія".

Він зазначив, що Чонгарський міст зазнав таких ушкоджень, що вони є критичними для його конструкції. Нині по ньому не рухається ні вантажний, ні легковий транспорт. Водночас самому мосту необхідні комплексні роботи з відновлення.

За словами Філатова, наразі армія РФ розгортає поряд понтонні переправи, а також змінила логістику та почала рухатися через Армянськ, однак українські військові контролюють це.

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"Сьогодні цей рух був повністю зупинений. Ми провели ще одну акцію. Пізніше розкажемо, як вона пройшла. Через те, що був пошкоджений Чонгарський міст, противник сконцентрував велику кількість вантажівок з військовими вантажами, які рухалися саме через Армянськ. Відповідно, під час нанесення ураження, нам вдалося влучити по вантажівках, які везли паливо і боєприпаси. Там було приблизно 50 машин, і частину з них знищили", - запевнив Філатов.

Він зауважив, що ці дії вдалося провести завдяки спільному пункту управління, який Перший окремий штурмовий полк імені Дмитра Коцюбайла створив разом із 475-м штурмовим полком. Відомо, що його назвали "Епіцентр мультидоменних операцій".

Перун додав, що до його основи входить відділ кіберрозвідки, який проводить поглиблене вивчення ворога, що дає ЗСУ можливість знати інформацію зсередини і приймати правильні рішення.

"Щодо Чонгарського мосту - рішення ухвалили, бо мали інформацію, що саме через нього ворог буде підвозити паливо. Від моменту рішення до виконання пройшло шість годин. Операцію по Армянському мосту ми спланували заздалегідь, адже передбачали, що цей шлях також використають. Тому діяли більш підготовлено", - розповів військовий.

За його словами, такі дії дають швидкий та довгостроковий ефект. Наразі Росія не може нормально забезпечувати свої підрозділи, а в майбутньому їй доведеться витрачати багато ресурсів на відновлення цих шляхів. Філатов наголосив, що командири на фронті тепер більше думають про постачання, а саме шукати, як його надагодити.

"Ця операція не була б можливою, якби інші підрозділи не завдавали ударів по Маріуполю та дорозі на Бердянськ. Саме це призвело до того, що підрозділи, які стоять на Гуляйпільському напрямку, почали забезпечуватися не через автошляхи Маріуполя, а через Крим. Тобто вони стали понтонами переправляти вантажівки в Крим і потім з Крима їхати сюди. Ми це зрозуміли, доволі швидко блокували їм ці шляхи, продовжуємо далі послаблювати противника", - сказав командир.

Чонгарський міст - останні новини

Раніше військовий експерт Павло Нарожний висловився про удари по мосту в Чонгарі. Він розповів, що Сили оборони атакували міст в Чонгарі дронами "Бегемот", які мають термобаричну бойову частину.

"Що таке термобаричний боєприпас. Це в повітрі розпиляється спеціальна рідина на основі бензолу. І в цю рідину дається вторинний вибух. І потужність вибуху такого приблизно в 10 разів більше, ніж еквівалент тринітротолуолу. Ну тобто якщо вона несла 50 кг цієї рідини - це ідентично вибуху 500-кілограмової авіабомби, або навіть більше. І цей вибух спрямований в усі сторони", - пояснив Нарожний.

Водночас військовий експерт Владислав Селезньов розповів про наслідки ударів по Чонгарському мосту. Він закликав не забувати, що поруч із ним у 2023-2024 роках росіяни звели понтонно-мостову переправу, яку можуть використати для переміщення вантажів військового призначення.

"На територію Криму з півночі заходять щонайменше три автомобільні дороги: одна - Чонгарська, друга - через пункт пропуску Каланчак і третя - через пункт пропуску Чаплинка. Ці три дороги противник може використовувати для забезпечення своїх угруповань, що діють як на півдні Херсонської області, так і на півдні Запорізької області. Тому тішити себе ілюзіями, що удари по Чонгарському мосту повністю заблокують ворожу логістику, буде передчасно", - наголосив Селезньов.

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