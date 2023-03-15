Спалені тіла російських окупантів знаходять на звільнених територіях.

Українська пошукова група "Чорний тюльпан" знаходить тіла ліквідованих на війні в нашій країні російських солдатів. З лютого 2022 року вони знайшли тіла 311 путінських військових на деокупованих територіях України.

Глава групи "Чорний тюльпан" Олексій Юков розповідає, що деякі тіла російських військових спалюють самі окупанти, щоб приховати втрати. Його розповідь публікує видання The Guardian.

"Ми знайшли п'ятьох російських військових в Лиманському районі, трупи яких були спалені", — сказав Юков. Він зазначив, що в деяких випадках тіла російських солдатів спалювали місцеві жителі через нестерпний запах.

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"Є ті (російські військові, - УНІАН.), хто намагається приховати свої втрати, щоб не тягнути із собою тіла", — каже керівник "Чорного тюльпана".

Окупанти позбавляються тіл тисяч ліквідованих російських солдатів, а Кремль реєструє їх як "зниклих безвісти".

Докази того, що росіяни спалюють тіла своїх солдатів

У перехопленому в травні 2022 року телефонному дзвінку російського солдата йшлося, що його товариші поховані на "звалище в людський зріст" недалеко від окупованого Донецька. "Там стільки" вантажу 200", що гори трупів досягають 2 метрів у висоту",- сказав він у телефонній розмові.

"Вони просто кидають їх туди. А потім простіше зробити так, ніби вони безслідно зникли. Їм простіше прикинутися, що вони просто зникли безвісти, і все", — говорив російський солдат в іншому перехопленому дзвінку.

У листопаді минулого року газета The Guardian поговорила з десятками місцевих жителів і працівників у Херсоні, які розповіли, що російські війська використовували місцеве звалище для спалювання тіл загиблих російських солдатів під час шестимісячної окупації.

Як відбувається обмін тілами солдатів між Україною та РФ

Обмін тілами військових між Росією та Україною є дуже секретним процесом, і загальна кількість відправлених тіл не розголошується жодною зі сторін. Одне з джерел видання The Guardian, яке часто бере участь в обмінах і погодилося поділитися на умовах анонімності, сказало: "З початку російського вторгнення між двома країнами відбулося щонайменше 20 обмінів тілами солдатів".

За словами джерела, обмін тілами відбувається на російсько-українському кордоні або на передовій під контролем представників обох країн.

Міжнародний Комітет Червоного Хреста заявив, що брав участь у кількох таких операціях.

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