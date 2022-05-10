Тіла вбитих російських військовиз складують на імпровізованих звалищах, де "двухсотих" так багато, що гори трупів досягають майже двох метрів заввишки.

Щоб приховати свої втрати на війні в Україні, Росія записує убитих військових до списку "безвісти зниклих".

Як свідчать нові телефонні розмови загарбників, які вдалося перехопити Службі безпеки України, тіла вбитих російських військових складують на імпровізованих звалищах, де "двохсотих" так багато, що гори трупів досягають майже двох метрів заввишки.

"Це не морг, це звалище. Величезне... Огороджене, очеплене, нікого не пускають... Там тисячами привозять. Звалище у висоту з людський зріст", - розповідає ворожий загарбник своїй дружині з "ДНР".

За його словами, це звалище організували прямо під Донецьком, а його охорона заробляє шалені гроші, допомагаючи родичам мерців знайти їхні останки.

Зазначається, що дізнався окупант про це, бо там його знайома відшукала тіло брата.

"Тож батькам, дружинам і рідним окупантів слід замислитись: чи готові вони, щоб їхні близькі були пошматовані собаками або гнили на полігоні просто неба. Чи може зробити усе можливе, щоб вони взагалі не йшли на цю війну?", - зазначили в СБУ.

Раніше в РНБО повідомили, що в Росії записують більшість вбитих своїх солдат як таких, які зникли безвісти, щоб не виплачувати компенсацію родичам.

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