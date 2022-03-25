Кім зазначив, що ЗСУ пристріляли точку, тому тепер легше по окупантах у Чорнобаївці влучати.

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім розповів, чому історія з розгромом окупантів у Чорнобаївці постійно повторюється.

"Феномен" Чорнобаївки він пояснив в інтерв'ю УНІАН. Нагадаємо, українські захисники вже десять разів завдали ударів по ворожих позиціях на Херсонщині.

"У Чорнобаївці розташований аеродром, який окупанти зайняли буквально в перші дні війни. Вони стали звозити туди техніку і готувати опорний пункт для подальшого просування. Зокрема, завезли вертольоти, РСЗВ "Град", РЕБ, ППО тощо", - зазначив Кім.

Він додав, що російських окупантів у Чорнобаївці тоді почали обстрілювати українські сили, оскільки загарбники там як на долоні.

"Вони почали звідти відходити. Але вони не встигають відходити, і їм постійно прилітає. Думаю, наші військові пристріляли точку, тому тепер легше по них влучати. Поки окупанти там не будуть повністю знищені, або поки вони звідти не поїдуть, історія буде повторюватися", - наголосив глава Миколаївської ОГА.

Як повідомлялося, військовий аеродром у Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. До вечора, 24 березня, він десять разів ставав мішенню українських військових.

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