Спостерігається масовий рух російських військ через Антонівський міст.

Збройні Сили України здійснили десятий результативний обстріл російських окупантів у Чорнобаївці (Херсонська область).

Про це радник керівника Офісу президента Олексій Арестович написав у Facebook.

"Барабанний дріб!.. Рівняйсь, смирно! Десятий раз Чорнобаївки - зустрічай!"- пише Арестович.

При цьому він повідомляє, що зараз спостерігається масовий рух російських окупантів через Антонівський міст - тікають.

"Мабуть, ми знову гримнули когось із начальства. Таке вже було кілька днів тому, під час сьомого разу. З місяцем початку операції вас, хлопці. Біжіть, не захекайтеся. Ех, шкода, відео викласти не можна", - написав Арестович.

Інформацію про успішну операцію ЗСУ також підтвердив глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. І навіть показав її на відео.

Як повідомлялося, військовий аеродром в Чорнобаївці російські війська використовують як командний пункт і місце збору літаків і вертольотів. До сьогоднішнього вечора він дев'ять разів ставав мішенню українських військових. Раніше УНІАН вже з'ясовував, чим вражає легендарне село-мем Чорнобаївка, яке чекає на російських "туристів":