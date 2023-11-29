Надводний ракетоносій їм довелося завести у пункт базування.

Російські загарбники завели в пункти базування свій надводний ракетоносій через погіршення погоди. Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.

Зараз на бойовому чергуванні в Чорному морі лишаються два російських підводних човни. Їх спорядження - до восьми ракет типу "Калібр". Через це рівень ракетної загрози оцінюють як високий.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Ворог підступний і зухвалий. Виявлення пусків з підводних ракетоносіїв ускладнено. Оперативно переходьте в укриття. Сили оборони напоготові", - додали військові у своєму Telegram-каналі.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, що цього вечора російські окупанти запустили в бік України безпілотні літальні апарати. Через декілька груп дронів типу "Shahed" в низці областей лунала повітряна тривога. Повідомлялося про вибухи у Хмельницькій області та роботу протиповітряної оборони в Київській.

Крім того, ввечері Повітряні сили Збройних сил України повідомили, що в напрямку Дніпра летить авіаційна ракета. Згодом вони написали про відбій загрози. Про наслідки нічної атаки наразі нічого не відомо.

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