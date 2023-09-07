Завтра в Росії і на окупованих нею територіях відбудуться "місцеві вибори".

Російський Центрвиборчком вирішив провести місцеві "вибори" не тільки на окупованих територіях України, але навіть на тих, які раніше були визволены ЗСУ. Про це повідомляє російський опозиційний проект "Можемо пояснити".

Так, в "Єдиний день голосування", який цього року в Росії припадає на 8-10 вересня, окупанти вперше проведуть регіональні та муніципальні "вибори" на територіях, анексованих після повномасштабного вторгнення. Йдеться про Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області України, жодну з яких російська армія не контролює на 100%.

Журналісти звернули увагу, що "мапа виборів", оприлюднена на сайті ЦВК РФ, не збігається не тільки з "новими кордонами" Росії, але навіть з фактичною лінією фронту.

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Так, російський ЦВК не включив в свою "мапу виборів" північ Запорізької області і саме місто Запоріжжя, "виборів" там не проводять. Але ось визволений ще в листопаді правий берег Херсонської області разом з містом Херсоном в мапу включений, хоча і там вибори теж не проводять.

Як зазначають автори публікації, логіку в діях російського ЦВК "простежити складно", оскільки на Донбасі Росія вирішила провести свої "вибори" на тих територіях, які вона формально анексувала, але фактично не контролює.

Наприклад, призначено "вибори" до "Краснолиманської муніципальної ради" — так окупанти називають міську раду міста Лиман, яке було визволено ЗСУ ще минулої осені. При цьому на сайті ЦВК РФ немає інформації про те, де саме буде проходити голосування в такій ситуації.

Примітно, що в місті Шебекіно Бєлгородської області самої Росії, яке знаходиться близько до кордону з Харківською областю і часто зазнає обстрілів, вибори офіційно скасували.

Як раніше писав УНІАН, російські окупанти активно готуються провести місцеві "вибори" на окупованих українських територіях. Там є повна монополія путінської партії "Єдина Росія", до складу якої "заганяють" бюджетників і підприємців.

Через відсутність великої кількості "бажаючих" взяти участь в незаконному процесі, до виборчих списків на окупованих територіях внесли багато кандидатів з самої Росії, які не мають жодного стосунку до захоплених міст і селищ.

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