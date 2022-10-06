7 жовтня Путін відзначатиме день народження.

В Збройних силах України не виключають провокацій з боку російських загарбників на день народження президента Російської Федерації Володимира Путіна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов розповів під час онлайн-брифінгу.

Зокрема, у ного запитали, що очікувати від поведінки ворога, завтра, 7 жовтня, бо у президента РФ Володимира Путіна буде день народження.

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"Враховуючи нав'язливість якихось там пам'ятних дат або якихось сакральних дат нашого ворога, ми пам'ятаємо, що на День нашої незалежності противник здійснював масовані удари, застосовував усі можливі види зброї, аби посіяти паніку у наших рядах та наносити максимальне ураження як цивільній, так і військовій інфраструктурі", - сказав Громов.

"Не виключається, звичайно, що противник буде намагатись все ж таки зробити і на день народження свого вождя... Може це буде за його командою, може це буде самостійне прийняття рішення будь-якими військовими керівниками. Якщо це буде прийняття рішення самостійне військовими керівниками, - то більше за все, бажалось би, аби вони "накосячили"... і були прийняті подальші кадрові рішення стосовно керівного складу збройних сил країни-агресора", - заявив Громов.

"А для наших військовослужбовців це буде звичайний день. Вони будуть звичайно виконувати свої обов'язки. Єдине, мабуть вони будуть намагатись якомога більше надати противнику можливості побувати на концерті Кобзона", - сказав Громов.

Як відомо, 7 жовтня Путін відзначатиме день народження. Російському диктатору виповниться 70 років.

У Генштабі заговорили про загрозу провокацій невипадково, враховуючи особливу любов Путіна до дат. Зокрема, раніше про провокації попереджали до 9 травня, а також 24 серпня, коли Україна святкує День незалежності.

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