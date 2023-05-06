Олександр Сирський привітав військовослужбовців із Днем піхоти й подякував їм за чітку дисципліну та професіоналізм.

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський вважає, що найближчим часом українські піхотинці піднімуть прапор України над Донецьком, Луганськом та в Криму.

Про це Сирський сказав 6 травня у відеопривітанні військовослужбовців із Днем піхоти. За його словами, вдалі контрнаступальні операції Сил оборони стали можливими завдяки чіткій дисципліні та професіоналізму піхотинців.

"За останні роки війни ви продемонстрували, що навіть у найскладніших ситуаціях можливо переламати хід подій на власну користь. І навіть там, де ворог переважає чисельно, можливо відвоювати українську землю", - зазначив Сирський.

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Командувач Сухопутних військ зазначив, що піхота має мужність, витримку, відвагу та героїзм, і завжди перебуваєж там, де складно.

"Впевнений, що в найближчий час українська піхота підійматиме український прапор над деокупованим Донецьком, Луганськом та в Криму", - наголосив Сирський.

"Сьогодні свято не тільки Сухопутних військ, а й захисників територіальної оборони, десантно-штурмових військ, морської піхоти та всіх, хто пліч-о-пліч в окопах тримає лінію фронту, де точаться важкі бої", - додав він.

Звільнення українських територій

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що визволення Криму може відбутися і без боїв безпосередньо на території півострова. Він зазначив, що ЗСУ мають намір примусити окупантів до "жесту доброї волі" в Криму.

Раніше представник президента у ВР Федір Веніславський заявив, що для повного звільнення окупованих Росією територій Україні необхідно від 500 до 700 танків. При цьому, Київ не даватиме гарантій невикористання західної техніки проти цілей в РФ.

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