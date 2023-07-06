За його словами, спроби замахів тільки підтверджують, що очільник ГУР йде правильним шляхом.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував фейки російської пропаганди нібито про його поранення та загибель під час удару по штабу в Києві.

В інтерв'ю The Times головний розвідник наголосив, що це для нього "як комплімент" та визнання його професійності.

Фейки про поранення та загибель Буданова поширювалися після спроби удару безпілотником по штабу ГУР на Рибальському острові. Як зазначає видання, Кремль був настільки впевнений у пораненні, або ліквідації генерал-майора, що особисто Путін похвалився "точністю" атаки. Протягом кількох тижнів після цього російські ЗМІ та військові блогери заявляли, що шеф української розвідки був тяжко поранений і в стані коми доставлений з Києва до шпиталю НАТО в Німеччині.

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Однак Буданов сказав, що відчуває підтвердження своєї професійності на тлі спроб Росії вбити його.

"Для мене це як комплімент... Це дає мені підтвердження, що я на правильному шляху в своїй роботі. Це як медаль", - сказав Буданов.

Фейки про загибель Буданова

Нагадаємо, що на початку червня російські пропагандисти поширили новий фейк про нібито загибель Кирила Буданова. Потім стверджувалося, ніби очільник ГУР не загинув, а отримав серйозні поранення.

За кілька днів живий Буданов з'явився у нових інтерв'ю західним ЗМІ, але росіян і це не зупинило. Зрадник України Ілля Кива заявив, що ті інтерв'ю брали у "голограми" Буданова, а сам очільник військової розвідки буцімто давно мертвий.

Кілька днів тому керівник ГУР МО Кирило Буданов тонко потролив російських пропагандистів, які поширювали "вкиди" про нібито його поранення та смерть. Він заявив, що "нормально" пережив свою "загибель".

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