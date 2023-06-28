Зрадник України, колишній нардеп Ілля Кива, який раніше серед перших "розганяв" фейк про загибель керівника ГУР МО України Кирила Буданова, зайнявся "реабілітацією" кремлівської ІПСО.
У своїх соцмережах Кива продовжує наполягати, що Буданов досі мертвий.
Щоправда, цього разу Кива підійшов до фейку оригінально - тепер український зрадник стверджує, що з'явився у новому інтерв'ю керівник розвідки нібито вже був загиблий, але його оцифрували.
"Взяти мертву людину, оцифрувати його і через монтаж брати у трупа інтерв'ю, на повному серйозі ставити питання, слухати прогнози і все це на рівні ефірів державних телеканалів! Щоб всі вірили: він живий, він здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія", - пише Ківа.
Понад те, екс-депутат ВРУ також упевнений, що Буданова немає вже "дев'ять днів".
Російська ІПСО - останні новини
Останній місяць кремлівські пропагандисти та їхні інформаційні посіпаки в особі українських зрадників, таких як, наприклад, Ілля Кива, неодноразово здійснювали "вкиди" про загибель низки українських командувачів.
Найбільше від "тролів" "дісталося" головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і керівнику ГУР Кирилу Буданову. В обох випадках високопоставлених осіб "поховали" внаслідок нібито ракетних ударів Росії.
Пропагандистів не зупинила навіть поява Залужного і Буданова в інтер'ю і на фото після їхньої нібито "смерті". При цьому у ГУР пізніше визнали, що РФ намагалася вдарити по будівлі розвідки в Києві, але ні Буданова, ні інших співробітників ГУР не зачепило.
На думку заступниці міністра оборони Ганни Маляр, такі "вкиди" часто є "фальстартом" - коли "росіяни вже щось задумали, у них вже є певні цілі і вони просто заздалегідь повідомляють результати, можливо, щоб звітувати "наверх" або щоб аналізувати нас".