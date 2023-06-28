Цього разу Кива підійшов до фейку оригінально.

Зрадник України, колишній нардеп Ілля Кива, який раніше серед перших "розганяв" фейк про загибель керівника ГУР МО України Кирила Буданова, зайнявся "реабілітацією" кремлівської ІПСО.

У своїх соцмережах Кива продовжує наполягати, що Буданов досі мертвий.

Щоправда, цього разу Кива підійшов до фейку оригінально - тепер український зрадник стверджує, що з'явився у новому інтерв'ю керівник розвідки нібито вже був загиблий, але його оцифрували.

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"Взяти мертву людину, оцифрувати його і через монтаж брати у трупа інтерв'ю, на повному серйозі ставити питання, слухати прогнози і все це на рівні ефірів державних телеканалів! Щоб всі вірили: він живий, він здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія", - пише Ківа.

Понад те, екс-депутат ВРУ також упевнений, що Буданова немає вже "дев'ять днів".

Російська ІПСО - останні новини

Останній місяць кремлівські пропагандисти та їхні інформаційні посіпаки в особі українських зрадників, таких як, наприклад, Ілля Кива, неодноразово здійснювали "вкиди" про загибель низки українських командувачів.

Найбільше від "тролів" "дісталося" головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному і керівнику ГУР Кирилу Буданову. В обох випадках високопоставлених осіб "поховали" внаслідок нібито ракетних ударів Росії.

Пропагандистів не зупинила навіть поява Залужного і Буданова в інтер'ю і на фото після їхньої нібито "смерті". При цьому у ГУР пізніше визнали, що РФ намагалася вдарити по будівлі розвідки в Києві, але ні Буданова, ні інших співробітників ГУР не зачепило.

На думку заступниці міністра оборони Ганни Маляр, такі "вкиди" часто є "фальстартом" - коли "росіяни вже щось задумали, у них вже є певні цілі і вони просто заздалегідь повідомляють результати, можливо, щоб звітувати "наверх" або щоб аналізувати нас".

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