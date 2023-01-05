Російські окупанти безуспішно намагаються покращити своє тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках.

Російські окупанти зосереджують свої основні зусилля на спробах повного захоплення Донецької області в межах її адміністративного кордону.

Зокрема, росіяни ведуть наступальні дії на Бахмутському та Лиманському напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

При цьому, ворог безуспішно намагається покращити своє тактичне положення на Куп'янському та Авдіївському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському російські окупанти обороняються.

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На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Разом з тим, загарбники обстрілюють позиції українських військ та цивільні об'єкти вздовж усієї лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку вогневого ураження зазнали райони п'яти населених пунктів Харківської області; на Куп'янському напрямку під вогневий вплив потрапили сім населених пунктів на Харківщині та два - на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворожі обстріли фіксувалися у Макіївці, Площанці, Кузьминому та Діброві Луганської області; на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли 13 населених пунктів на Донеччині; на Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали чотири населених пункти Донецької області.

На Новопавлівському напрямку окупанти обстріляли три населених пункти на Донеччині; на Запорізькому напрямку під вогонь ворожої артилерії потрапили райони двох населених пунктів Донецької області, п'ять населених пунктів на Запоріжжі та Нікополь Дніпропетровської області.

"На Херсонському напрямку противник не припиняє терору мирного населення. Від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура та мирні громадяни у Чорнобаївці та Херсоні", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Ппотягом доби противник завдав вісім авіаційних ударів та здійснив понад 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури зберігається на всій території України.

Війна в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що за добу українські військові відбили атаки російських окупантів у районах 16 населених пунктів на Донбасі. Агресор продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку.

Також у ранковому зведенні Генштабу зазначалося, що за добу російські окупанти завдали три ракетних та 13 авіаційних ударів по Україні. Серед мирного населення є постраждалі, важкопоранені та загиблі.

Окремо повідомлялося, що за минулу добу, 4 січня, на українській землі було знищено ще приблизно 810 російських окупантів. Таким чином, загальні бойові втрати РФ в Україні з 24 лютого 2022 року орієнтовно складають 109 тисяч 720 загарбників.

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