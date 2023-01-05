Всій території України продовжують загрожувати удари супротивника, зазначив Генштаб.

За добу російські окупанти завдали три ракетних та 13 авіаційних ударів по Україні.

Унаслідок ворожих ударів ударів серед мирного населення є постраждалі, важкопоранені та загиблі, про це йдеться у новому зведенні Генереального штабу Збройних сил України.

"Протягом минулої доби російські окупанти завдали 3 ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області; Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі додали, що всій території нашої держави продовжують загрожувати ворожі ракетні та авіаційні удари.