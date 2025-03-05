ЗСУ не використовують HIMARS по максимуму. Замість цього вони бережуть їх для найбільш ефективних вогневих завдань.

Під час бойових дій ЗСУ використовували понад 40 американських HIMARS, за винятком двох, які знищили окупанти, для ураження російської артилерії, штабів і скупчень військ.

Але тепер, коли президент США Дональд Трамп заморозив усю допомогу Україні, українські HIMARS можуть зрештою вичерпати поставлені американцями ракети, пише Forbes. Якщо Трамп не відновить допомогу, то в України буде два варіанти: назавжди забути про HIMARS і змиритися із серйозною втратою вогневої потужності на передовій або знайти іншого постачальника ракет.

Скільки ракет до HIMARS поставили США Україні підрахувати важко, але, за даними видання, Пентагон за часів колишнього президента Джо Байдена витратив $1,2 млрд на ракети, сумісні з HIMARS, які він відправив Україні, що має становити близько 7000 ракет.

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За максимально реалістичної скорострільності батальйон із 16 HIMARS - в українській армії є щонайменше два еквіваленти батальйону - випускає близько 200 ракет на день. ЗСУ могли б випускати 400 щодня.

Це виснажило б запас, скажімо, 10 тис. ракет менш ніж за місяць. Минуло понад 30 місяців відтоді, як Україна отримала свої перші HIMARS.

Висновок очевидний: українська армія не стріляє цими ракетами з максимальною швидкістю. Замість цього вона береже свої HIMARS для найефективніших вогневих завдань - наприклад, для ураження великих скупчень незахищених російських військ на полігонах. Розсудливо стріляючи, українці могли залишити кілька ракет у резерві.

Але після заморозки допомоги США, будь-які резерви матимуть тимчасовий характер. Видання зазначило, що європейці можуть допомогти Україні. Велика Британія, Німеччина, Італія та Франція надали Україні 25 гусеничних пускових установок M270, які стріляють тими ж 227-міліметровими ракетами, що й HIMARS, а також ракети американського виробництва для них.

"Але європейські запаси боєприпасів ніколи не були такими великими, як американські. Можливо, європейські союзники України зможуть підтримувати українські HIMARS для періодичних вогневих завдань. Однак вони, найімовірніше, відбуватимуться рідше, ніж раніше", - написало видання.

Журналісти зазначили, що німецька промисловість висловила зацікавленість у виробництві ракет, сумісних із HIMARS. Але німецький ракетний завод все ще залишається ідеєю, і на його запуск можуть знадобитися роки.

Британська і французька промисловість також працюють над боєприпасами для британських і французьких M270. Однак незрозуміло, як швидко ці європейські ракети можуть надійти в масове виробництво.

Крім того, турецька промисловість розробила, але поки не виробляє у великих кількостях, ракету, сумісну з HIMARS, під назвою SAGE 227. З огляду на позицію США і зростаючий попит з боку України, залишає відкритим питання про те, чи стане Туреччина виробляти ці боєприпаси для ЗСУ.

"Якщо Трамп продовжить затримувати допомогу, а HIMARS продовжать вести обстріли з нинішньою інтенсивністю, це буде гарною ознакою допомоги одного з вірних союзників України", - констатувало видання.

Удари по окупантах

19 листопада 2024 року ЗСУ вдарили по арсеналу зброї в Брянській області. Російське Міноборони заявило, що регіон атакували шістьма американськими ракетами ATACMS, п'ять із них вони нібито збили, а одну - пошкодили.

А 1 грудня минулого року в Курській області було уражено командний пункт 83-ї окремої десантно-штурмової бригади Повітряно-десантних військ Російської Федерації. Для удару по російському командному пункту задіяли американську реактивну артилерійську систему HIMARS.

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