Схвалення допомоги у понад 60 мільярдів доларів є порятунком для українських військових, хоча навряд чи переломить хід війни.

Схвалення Сполученими Штатами Америки допомоги Києву на понад 60 мільярдів доларів врятує українських військових, що опинились в облозі, хоча навряд чи переломить хід війни. Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що багато що залежатиме від того, наскільки швидко допомога США потрапить на лінію фронту.

"Для Європи, яка вже надала Україні 150 мільярдів євро, наступним є розгляд вимог щодо посилення ППО та прийняття рішення щодо використання заморожених російських активів. Міністр фінансів Бельгії Вінсент ван Петегхем заявив, що Європа "близька до політичної угоди" щодо застосування податку на надприбуток з цих активів, і перше стягнення почнеться до 1 липня", - йдеться у матеріалі.

Допомога США Україні

20 квітня Палата представників Конгресу США схвалила законопроект про військову і фінансову допомогу Україні. Перед розглядом документа по суті парламентарії відхилили чотири поправки, внесені противниками надання допомоги Києву.

Зрештою ухваленим законом було передбачене надання загального пакету допомоги Україні на суму 60,84 мільярда доларів.

Частину з 13,8 мільярдів, які підуть на закупівлю зброї у промисловості, можна буде використати лише до кінця поточного року. Іншу частину гарантовано можна буде витратити до кінця наступного фінансового року – з вересня 2025 року до вересня 2026 року.

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