Дослідники проаналізували період російських приготувань до лютневого вторгнення 2022 року і дій на початку повномасштабної війни.

Британські фахівці в аналізі дій російських спецслужб проти України дійшли висновку, що РФ вдалося створити велетенську мережу агентів, завербувавши зокрема корумпованих посадовців та політиків, які керували ширшою агентурою.

Лондонський Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), який спеціалізується на питаннях безпеки й оборони, розповів про значні успіхи росіян у проникненні в українські структури. Вони проаналізували період російських приготувань до лютневого вторгнення 2022 року і дій на початку повномасштабної війни.

"Росіяни проникли у найвищі рівні державних установ України. Ті проникнення дали можливість мобілізувати велику кількість підлеглих, які виконували вказівки, не обов'язково знаючи, що вони діяли в інтересах Росії", - йдеться в дослідженні.

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На думку авторів, російський метод "корумпування" осіб, яких вербували, а також залучення агентів обманом виявилися дієвими для швидкої розбудови великих агентурних мереж, "хоча надійність таких агентів можна вважати значно нижчою ніж тих, які погоджувалися на співпрацю з ідейних міркувань".

Фахівці заявили, що "попри масштабність зусиль Росії, з яких окреслена лише невелика частина, варто зауважити, що дестабілізаційні плани Росія зазнали провалу".

"Навіть маючи впливових агентів в державних органах і з приготованими мережами, які могли бути використані для внутрішньої дестабілізації, Росія не змогла збурити всередині України політичну кризу", - підкреслюють дослідники.

На думку авторів однією з причин невдач Росії стала хибна поінформованість Москви з боку "колишніх українських посадовців у Москві", які були зацікавлені в тому, щоб Кремль діяв", хоча деякі російські представники спецслужб рекомендували відкласти вторгнення до літа.

Проте російська система досить ефективно діяла на захоплених Росією територіях. У Харківської області "окупаційній владі й гарнізонам допомагали працівники місцевих силових структур і державні службовці завербовані російськими спецслужбами до війни".

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