Через атаку дронів у РФ закрили головний аеропорт Санкт-Петербурга Пулково.

У Тулі, Підмосков’ї та Тверській області пролунали вибухи біля великих підприємств обороннопромислового комплексу окупантів.

Зокрема, за даними росЗМІ та пабліків, стало відомо, що уночі дрони атакували підмосковну Дубну, де знаходиться підприємство "Кронштадт", що розробляє БПЛА. Це не перша атака на цей завод.

Також вночі дрони атакували Луховицький авіаційний завод, який випускає винищувачі МіГ-29, МіГ-23, МіГ-29К/КУБ, МіГ-29М/М2.

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Крім цього приліт зафіксовано у Тверській області. Там пролунала ціла низка вибухів.

У Тулі дрони цілились по оборонних підприємствах росіян, зокрема КБ приладобудування, НВО "Сплав" (виробник систем залпового вогню) та "Щегловський вал".

Росавіація вночі оголосила про запровадження "тимчасових обмежень" у московському аеропорту Жуковський. А вже зранку Росавіація закрила головний аеропорт Санкт-Петербурга Пулково.

Це було зроблено вже після того, як міноборони РФ відрапортувало про 155 збитих за ніч українських безпілотників.

Таких заходів Росавіація зазвичай вживає при загрозі появи українських безпілотників у регіоні, де знаходиться аеропорт.

Удари по РФ

7 липня під Москвою було уражено завод з виробництва боєприпасів. На підприємстві випускали термобаричні бойові частини для БпЛА типу Shahed.

В той же день українські далекобійні безпілотники уразили Ільський нафтопереробний завод ім. А. Шамара в Краснодарському краї.

Як повідомили тоді УНІАН джерела в українській розвідці, внаслідок атаки БПЛА на обʼєкт відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства.

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