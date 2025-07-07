На підприємстві здійснюється виробництво термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed.

Уражено АТ "Краснозаводський хімічний завод" у Московській області з виробництва боєприпасів.

"В рамках зниження можливостей противника з виробництва вибухових речовин і боєприпасів, у ніч на 7 липня підрозділи Сил безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони, здійснили вогневе ураження АТ "Краснозаводський хімічний завод", що у Московській області РФ", - пишет Генштаб ЗСУ у Telegram.

Сказано, що на підприємстві здійснюється виробництво піротехнічних засобів та боєприпасів, зокрема термобаричних бойових частин для БпЛА типу Shahed. Також зазначається, що зафіксовано серію вибухів в районі міста Краснозаводськ та рух пожежної техніки в сусідніх населених пунктах.

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При цьому додають, що результати вогневого ураження уточнюються.

В Генштабі наголошують, що Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати наступальний потенціал російських окупантів та змусити РФ припинити збройну агресію проти України.

Що відомо щодо інших ударів ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, сьогодні українські далекобійні безпілотники уразили Ільський нафтопереробний завод (НПЗ) ім. А. Шамара в Краснодарському краї.

Як повідомили УНІАН джерела в українській розвідці, внаслідок атаки БПЛА на обʼєкт відбулося влучання в один з технологічних цехів підприємства. Ураження НПЗ підтверджують також і місцеві ЗМІ.

За словами співрозмовника, Ільський НПЗ ім. А. Шамара - нафтопереробне підприємство, входить до числа провідних нафтопереробних компаній Південного Федерального округу.

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