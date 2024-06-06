Наразі офіційного підтвердження від ГУР немає.

У ніч проти 6 червня українські розвідники атакували російську нафтобазу у Бєлгородській області. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на джерело в Силах оборони.

За словами співрозмовника видання, завдання було виконано, "заходи триватимуть".

Також про атаку дронів-камікадзе на нафтобазу Старооскольського міського округу заявив і губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков. Він зазначив, що внаслідок удару загорівся один із резервуарів, але пожежу нібито було ліквідовано та "ніхто не постраждав".

Відео дня

"Чотирьма пожежними розрахунками вогнище займання було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею вибило вікна у будівлі охорони. Постраждалих немає", - написав Гладков у своєму Telegram-каналі.

Атаки на російські об'єкти - останні новини

Як писав УНІАН, БпЛА вдарили по Новошахтинському НПЗ та нафтобазі під Бєлгородом, який пов'язують з кумом президента РФ Володимира Путіна Віктором Медведчуком.

За даними місцевих Telegram-каналів, наслідки удару були масштабними, а саме в Новошахтинську вирувала сильна пожежа.

Також раніше в Росії поскаржилися на масовану атаку дронів, внаслідок чого було пошкоджено нафтобазу. Місцева влада повідомила, що у кількох муніципалітетах Краснодарського краю РФ було "відбито масовану атаку безпілотників".

"...Пожежі присвоєно високу категорію складності. На жаль, є постраждалі з-поміж співробітників нафтобази, їм надають медичну допомогу. Решту співробітників евакуйовано", - сказав місцевий чиновник.

Вас також можуть зацікавити новини: